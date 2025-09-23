Servizio Civile Agricolo: in Molise si cercano 4 volontari per il progetto “Preserviamo i boschi”

Nell’ambito del bando emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di operatori e operatrici da impiegare in programmi di Servizio Civile Agricolo, è attiva una nuova opportunità: anche quest’anno sarà infatti possibile candidarsi per il progetto “Preserviamo i boschi”, promosso dalla Fondazione Amesci in collaborazione con Arteteca Molise APS.

Si cercano quattro giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderino impegnarsi, per un anno, in azioni concrete di tutela ambientale presso la sede operativa di Arteteca Molise, immersa nella natura incontaminata di Guardiaregia (CB). Il progetto mira a progettare, gestire e attuare interventi di tutela e recupero della biodiversità in aree di interesse naturalistico. I volontari e le volontarie selezionati saranno coinvolti in attività di monitoraggio ambientale; percorsi di sensibilizzazione e formazione sullo sviluppo sostenibile, rivolti alla popolazione locale e alle scuole del territorio; interventi agricoli e di cura del paesaggio, tra cui la gestione del giardino conservativo e la creazione di un “lotto boschivo associativo”.

Il progetto rappresenta un’occasione unica per vivere un anno a contatto con la natura, maturare esperienze nel campo della sostenibilità ambientale e contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio molisano.

Per visionare la scheda completa del progetto è possibile cliccare qui: https://serviziocivile.amesci.org/bandi/BANDO_AGRICOLO_2025/progetti/progetto_ARTETECA_MOLISE_PRESERVIAMO_I_BOSCHI.pdf

Per candidarsi:

È necessario essere in possesso delle credenziali SPID e inviare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online) al seguente link:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Scadenza per l’invio delle domande:

ore 14:00 del 15 ottobre 2025

Contatti utili per info e supporto alla candidatura:

Arteteca Molise APS

artetecamolise@gmail.com

340 0850308