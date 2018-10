Tavolo emergenza cinghiali, la F.Agr.I Molise assente per disguido tecnico. “Dialogo già avviato con assessore Cavaliere”

A causa di un problema tecnico relativo alla convocazione, la F.Agr.I. Molise non ha preso parte al tavolo sull’emergenza cinghiali che si è tenuto lunedì scorso presso la sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura. A renderlo noto la presidente Paola Moscardino che fa sapere come, “dopo aver chiarito subito l’equivoco con gli uffici della segreteria dell’assessore, con la stessa sia stato già avviato un proficuo rapporto di collaborazione”.

“Ci siamo dati appuntamento ai prossimi tavoli, – dice infatti la Moscardino – dove il tema cinghiali sarà ulteriormente sviluppato anche alla presenza degli amministratori locali e dove potrò esporre, come già fatto tra l’altro di persona con lo stesso assessore Cavaliere, che ringrazio per la disponibilità e sensibilità, le mie proposte e le mie idee su come affrontare l’emergenza”.