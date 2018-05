Cavaliere all’Agricoltura, Cotugno alla Cultura, Niro allo Sviluppo e Di Baggio ai Trasporti: prende forma la Giunta Toma

Il presidente della Regione, Donato Toma, questo pomeriggio, venerdì 18 maggio 2018, ha provveduto all’assegnazione delle deleghe agli assessori regionali. Sarà a capo del comparto Agricoltura, l’assessore Nicola Cavaliere che, nella Giunta Iorio ricoprì il medesimo incarico. Per lui anche Programmazione forestale, Sviluppo rurale, Tutela dell’Ambiente, Caccia e Pesca (compresa la pesca produttiva), Lavori Pubblici, Viabilità e Infrastrutture, Marketing territoriale.

Trasporti, Patrimonio, Politiche abitative, Urbanistica e Politiche del territorio sono state, invece, le deleghe assegnate a Roberto Di Baggio, assessore che, come Cavaliere, è in quota a Forza Italia.

Vicenzo Niro, dei Popolari per l’Italia, sarà a capo delle Politiche dello sviluppo economico e dell’internazionalizzazione delle imprese. Per lui anche le deleghe relative all’Accesso al credito, alle Politiche per le risorse umane, Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione.

Turismo, Cultura, Sport, Molisani nel mondo e Impiantistica sportiva i comparti che guiderà, invece, l’ex presidente del Consiglio, Vincenzo Cotugno, che indosserà anche i panni del vice presidente della Giunta.

Ma Toma ha tenuto per sè molte deleghe, alcune delle quali, a questo punto, potrebbero essere anche assegnate a quello che dovrebbe essere il quinto assessore, che in molti individuano nella figura di Quintino Pallante, in quota a Fratelli d’Italia. Tuttavia, a prescindere dalle cose che potrebbero mutare nel corso del tempo, Toma per il momento ha tenuto per sè: Programmazione e politiche comunitarie, Agenzie e Partecipate, Bilancio e Finanze, Comunicazione, Politiche giovanili, Cooperazione internazionale, Enti Locali, Politiche energetiche sostenibili, Ricostruzione e Protezione Civile, Riforme Istituzionali, Sanità, Politiche per il lavoro e Formazione Professionale.