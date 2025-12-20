CB e dintorni

Termoli, nel pomeriggio di Capodanno 2026 il passaggio della Fiamma Olimpica

Photo of Redazione Redazione20 Dicembre 2025

Il passaggio della Fiamma Olimpica è sicuramente uno di quegli eventi irripetibili e imperdibili. Darà un valore aggiunto al Molise e alla città di Termoli in occasione del nuovo anno. Torna in Italia dopo un ventennio e arriverà in regione e in città per la prima volta nella storia dei Giochi.

Proprio il primo dell’anno, a partire dalle ore 16,30, la città di Termoli ospiterà l’evento che detta i preliminari dei Giochi Olimpici invernali “Milano Cortina 2026” che si svolgeranno da 6 al 22 febbraio prossimi.

Una straordinaria avventura che accomunerà diversi centri del Paese pronti a vivere questa straordinaria avventura.

Cinque saranno i tedofori che in città avranno l’onore di effettuare il passaggio di consegne su di un percorso di un chilometro, la Fiamma Olimpica verrà trasferita dalla lanterna alla torcia dal primo tedoforo che darà vita alla staffetta.

Ad attendere la Fiamma Olimpica saranno presenti il Sindaco Nicola Balice, il vicesindaco assessore a Cultura e Turismo Michele Barile e vari esponenti dell’amministrazione comunale.

I tedofori effettueranno un percorso di un chilometro per le vie della città.

Dunque appuntamento a Termoli l’1gennaio 2026 a partire dalle ore 16,30 in Piazza Vittorio Veneto.

QUESTO IL PERCORSO DELLA FIAMMA OLIMPICA IN CITTÀ:

  • Piazza Vittorio Veneto
  • Corso Nazionale
  • Via Roma
  • Via Federico II di Svevia
  • Vico Sesto Duomo
  • Piazza Duomo
  • Via Duomo
  • Corso Nazionale
  • Piazza Vittorio Veneto
CBlive

