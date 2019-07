Afa e caldo in città: domani Campobasso da ‘bollino rosso’

Campobasso e il Molise intero nella morsa dell’afa. La città capoluogo sarà coinvolta da una forte ondata di calore soprattutto domani, 4 luglio 2019. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute Campobasso sarà tra le città da bollino rosso, con un livello di allerta 3 (il più alto ndr).

Insieme alla città molisana ci saranno Frosinone e Perugia.

Il bollino rosso “indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Per la giornata di oggi 3 luglio, invece, per Campobasso, così come per Latina e Frosinone è previsto il bollino arancione (livello di allerta 2).