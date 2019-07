Carlo Perrella, Giovancarmine Mancini, Pompilio Sciulli e Domenico Marinelli in carica per altri sei mesi. Per la liquidazione delle Comunità Montane ulteriore esborso di 48mila euro

Periodo di rinnovi di incarichi e, così, il governatore Donato Toma, con decreto presidenziale numero 24 del 29 giugno 2019, ha prorogato anche i Commissari unici delle Comunità Montane, a seguito di “avviso interno di manifestazione di interesse a ricoprire tali posizioni”.

Restano, così, Commissari delle Comunità Montane molisane i quattro esponenti politici, che già da un anno ricoprono l’incarico degli enti che da anni si sarebbero dovute liquidare, ovvero dal 2011.

Come si evince dal Decreto del Presidente della Giunta regionale del Molise, “la legge regionale n. 6 del 2011, recante ‘Norme sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane’ ha disposto, in particolare, all’art.10, comma 1, quanto segue: ‘Il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la soppressione delle Comunità montane del territorio regionale e la nomina per ciascuna di esse di un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano; con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale determina il relativo compenso’”.

Restano ai loro posti fino al 31 dicembre 2019: Carlo Perrella, commissario liquidatore delle Comunità Montane ‘Matese – Fortore Molisano’; Giovancarmine Mancini, commissario liquidatore delle Comunità Montane ‘Cigno Valle Biferno – Trigno Medio Biferno – Trigno Monte Mauro’; Pompilio Sciulli, commissario liquidatore delle Comunità Montane ‘del Volturno – Centro Pentria – Alto Molise – Sannio’; Domenico Marinelli, commissario liquidatore delle Comunità Montane ‘Molise Centrale’.

Duemila euro il compenso mensile omnicomprensivo (dodicimila euro per ogni commissario nel corso del semestre), comprendente le spese di trasferta del percorso casa – sedi comunitarie e viceversa e comunque di ogni voce di costo e spesa occorrente per l’espletamento dell’incarico, ad eccezione delle sole spese occorrenti per le missioni fuori sede che vengono rimborsate a parte, dietro presentazione di documentazione giustificativa, debitamente rendicontata.

Nominati il 31 luglio 2018 dal governatore Toma, l’incarico per coloro che avevano cercato un posto in Consiglio regionale alle Regionali del 2018, Perrella (Fronte Nazionale), Mancini (Fratelli d’Italia) e Sciulli (Forza Italia), oltre a Marinelli, era già stato prorogato di sei mesi attraverso il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Molise numero 132 del 31 dicembre 2018.