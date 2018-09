Un grande successo la seconda serata di ‘Vivi la tua Città’. Migliaia di cittadini invadono le strade del centro di Campobasso

Un successone la seconda serata di ‘Vivi la tua Città 2018’, promossa dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Campobasso, in collaborazione con Asec Confesercenti provinciale. Dopo la partenza ‘bagnata’ della prima serata con una variazione sui programmi, a causa della pioggia caduta su Campobasso venerdì 7 settembre, il sabato, grazie a un clima mite, non ha tradito le attese di un format ormai consolidato, giunto alla sua quinta edizione.

Dalla prima edizione del 27 settembre 2014 a quella di quest’anno, ‘Vivi la tua Città’, in attesa del gran finale della domenica, ha confermato di essere stata una kermesse apprezzata dai cittadini con musica, spettacoli, enogastronomia, mercati e tanto divertimento.

Un’organizzazione certosina, grazie alla quale durante la mattina di sabato è stato possibile rimodulare il programma, spalmandolo tra lo stesso sabato e domenica, riconfermando gli eventi già in programma col delle iniziative saltate venerdì a causa della forte pioggia e comunicandolo in poche ore, grazie all’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’evento, con i mezzi a disposizione: la stampa (che si ringrazia), i social con la pagina Facebook ‘Eventi Città Campobasso’, l’info-point di Piazza Gabriele Pepe.

Migliaia i cittadini, sabato 8 settembre 2018, che hanno affollato ogni angolo del centro di Campobasso, dove sono stati organizzati i vari eventi: da Piazza Savoia, passando per Piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Verdone, Viale Elena, Via Gazzani, Via Roma, Via Pietrunto, Villa Flora, Piazzetta Palombo, Via Ferrari, Fondaco della Farina, Largo San Leonardo. Tutte le zone interessate dagli eventi sono state prese letteralmente d’assalto e anche le attività commerciali, rimaste aperte fino a ora tarda, hanno visto un via vai di persone.

Sul palco di Piazza della Vittoria anche la presentazione del video-spot ‘La Città dei Misteri’, realizzato da Sara Mignogna, durante il Corpus Domini, prodotto dalla Smile Vision e commissionato dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Campobasso, quale veicolo di immagine per la città di Campobasso e per il Molise. Un video molto apprezzato accompagnato dall’applauso del pubblico di Piazza della Vittoria.

Prima del video, il saluto istituzionale è stato portato dall’assessore alle Attività Produttive, Salvatore Colagiovanni, salito sul palco insieme ai consiglieri comunali Antonio Molinari, Giovanna Viola, Carla Fasolino e Marialaura Cancellario.

“Abbiamo dimostrato che quando c’è la volontà di fare – ha affermato l’assessore Salvatore Colagiovanni – si possono raggiungere grandi risultati. E le migliaia di persone che hanno invaso il centro di Campobasso sono la più importante dimostrazione che siamo una città viva e che vuole vivere. L’immagine più bella di questa serata sono le famiglie che passeggiano, partecipando agli eventi in programma, così come ciò che mi ha più colpito sono i tanti giovani che hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative proposte. Un format, ‘Vivi la tua Città’, che, in cinque edizioni, non ha mai tradito le attese. Dietro c’è un grande lavoro di squadra, ma soprattutto un’operosità mossa dall’amore per Campobasso”.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 SETTEMBRE 2018

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

Mercato Coperto, via Monforte, dalle ore 10 alle 23: ‘Mercato Contadino e Artigiano’, a cura delle associazioni Slow Food Galdina e Slow Food Campobasso.

Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16,30: Promozione dello Sport, a cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Campobasso.

ore 17,00: “Nel bene del mio prossimo sta il mio bene”. Raccolta fondi destinati all’implementazione del progetto, attività ludiche e di gioco con le mascotte di Topolino e Minnie, trucca-bimbi, musica e balli, a cura Istituto Per la Famiglia – Sezione Zonale 433 Campobasso -1.

ore 18,00: iniziativa di promozione sociale ‘Adotta un’arnia’: dimostrazione della smielatura dei favi di miele, a cura dell’associazione ‘Si può fare’.

CENTRO CITTADINO ore 19: esibizione artisti di strada

PIAZZA SAVOIA dalle ore 10,00: ‘Città dei bambini’. Area gonfiabili, dedicata ai più piccoli della città, a cura di Puffolandia Park.

PIAZZA DELLA VITTORIA

ore 18,00: ‘Radiojay and friends’, Lounge Music, a cura di Radiojay.

ore 20,00: Food&Drink, a cura de “Il Pozzo dei Rospi”;

ore 20,00: Selfie Box a cura di Mauro Di Salvatore;

ore 21,10: Performance al femminile, a cura di Ilaria e Katerina Barone

ore 21,30: Spettacolo ‘Cuore di donna’, a cura dell’Associazione ‘R. Wagner’. Le più belle voci femminili del Molise per la prima volta insieme per dire no alla violenza sulle donne.

ore 23,30: ‘Radiojay and friends’, performance di affermati DJ locali, a cura di Radiojay.

LARGO SAN LEONARDO

ore 20,30: Selezioni ufficiali per il Festival di Sanremo Giovani

AreaSanremoTourMolise, a cura della Queens Academy.

ore 21,30: sfilata di alta moda a cura di ‘Immagine Boutique’ in collaborazione con le attività commerciali Ottica Ballanti, Maestro d’Arte Domenico D’Addario, Piacere Piacersi, Fioreria del Borgo, Vogue Sposi, Zenzero Urban.

ore 22,30: performance “La Bella e la Bestia” a cura della scuola di danza AG Master Dance di Antonio D’Ottavio e Alessia Esposito;

ore 23,00 spettacolo musicale del gruppo ‘Countdown’.

CONTRADA TAPPINO

ore 21: festa patronale (degustazione e attività ricreative). Spettacolo musicale ‘I Terranima’, a cura del Comitato Festa di Tappino.

La galleria fotografica