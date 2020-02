Regione Molise, il Tar respinge il ricorso di Giarrusso per difetto di giurisdizione. Sulle nomine dei dirigenti esterni Mogavero, Pillarella e Brasiello deciderà il Giudice del Lavoro

Pubblicata la sentenza del Tar Molise sul ricorso del dirigente della Regione Molise, Giuseppe Giarrusso, difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Stefano De Benedittis, contro l’ente per cui lavora nei confronti dei dirigenti esterni Mariolga Mogavero, Massimo Pillarella e Manuele Brasiello, quest’ultimi difesi dall’avvocato Giacomo Papa, consulente giuridico del governatore Donato Toma.

La Sezione Prima del Tar Molise ha respinto il ricorso, accogliendo la tesi dell’avvocato Giacomo Papa per difetto di giurisdizione. La palla, dunque, passerà ora al Giudice del Lavoro.

Il ricorso aveva ad oggetto la Delibera di Giunta regionale numero 576 del 30 dicembre 2019 sul ‘conferimento degli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta e della Direzione Generale per la Salute e la determina direttoriale numero 119 del 31 ottobre 2019 di attivazione delle procedure per l’affidamento degli incarichi di direzione delle strutture apicali della giunta regionale ed approvazione dell’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di quattro incarichi di Direttore di Dipartimento della Giunta regionale e dell’Avviso interno rivolto ai dirigenti di ruolo della Regione Molise, finalizzato ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse.