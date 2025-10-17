News dal Molise

Campobasso, la Sea attiva il QR del pra Vazzieri 1, gratuito e pronto in 5 minuti

È operativo il nuovo Punto di Raccolta Assistito (PRA) di via Italo Svevo, nel quartiere Vazzieri 1: uno spazio presidiato dove i residenti possono conferire in modo corretto e sicuro carta, plastica, vetro, organico, metalli e, in contenitori dedicati, anche pannolini, pannoloni e lettiere per animali domestici.

Realizzato da SEA S.p.A. in collaborazione con il Comune di Campobasso, il PRA rappresenta una delle principali innovazioni per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre gli abbandoni dei rifiuti.

Il nuovo punto di raccolta non sostituisce il porta a porta, che resta attivo, ma lo integra offrendo ai cittadini un’area di conferimento comoda, ordinata e sempre presidiata da operatori SEA.

Il servizio è riservato ai residenti del quartiere Vazzieri 1, che comprende: via Pirandello (esclusi civ. 86–88), via Scardocchia, via Gazzani (civ. 46–47–66–74), via Ungaretti, via Fraticelli, via Fusco, via Carducci, via Alfieri, viale Manzoni, via Italo Svevo, via Deledda, via Nievo, via Verga e via Leopardi.

Per accedere al PRA è necessario disporre di un QR code personale, gratuito e associato all’utenza TARI, valido per tutto il nucleo familiare.

Il codice può essere richiesto presso l’URP SEA, in Piazza Molise 70, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:30, via MAIL all’indirizzo urp@seacb.it, via PEC all’indirizzo protocollo@pec.seacb.it, allegando copia del documento d’identità dell’intestatario TARI.

Nei prossimi giorni i cittadini residenti nelle vie del quartiere Vazzieri 1 troveranno sul portone un avviso informativo con tutte le istruzioni per attivare il QR code e accedere al servizio.

Il PRA di Vazzieri 1 è aperto dal lunedì al sabato (esclusi i festivi), dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 17:30 alle 20:30, con presenza costante di operatori SEA e videosorveglianza attiva 24 ore su 24.

SEA invita tutti i residenti di Vazzieri 1 ad attivare entro ottobre il proprio QR personale e a utilizzare regolarmente il nuovo Punto di Raccolta Assistito: un servizio pensato per rendere più semplice e ordinata la raccolta differenziata, a beneficio di tutto il quartiere.

 

