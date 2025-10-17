News dal Molise

Ranucci: solidarietà da Ordine dei Giornalisti del Molise

Presidente Cimino, fatto inquietante, giornalisti lasciati soli

Photo of Redazione Redazione17 Ottobre 2025

L’Ordine dei giornalisti del Molise esprime massima solidarietà e vicinanza al collega di Report, Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, vittime dell’attentato intimidatorio accaduto nella serata di ieri, vicino all’abitazione.

“Dispiace che un evento del genere – dichiara il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino -, ci porti indietro nella memoria e, dimostri, ancora una volta, come molti giornalisti siano lasciati soli nel difficile ruolo delle inchieste”.

“È sempre più rischioso – evidenzia Cimino – raccontare anche le pieghe più inquietanti della società, dell’economia, della politica, della finanza. Quanto accaduto ce lo dimostra, ma siamo certi che lo Stato garantirà al collega Ranucci e alla sua famiglia, la massima protezione per continuare ad esercitare il suo lavoro, come siamo certi che gli inquirenti faranno di tutto per scovare e condannare i mandanti e gli autori del folle gesto”.

Photo of Redazione

Redazione

CBlive

CBlive
