Inizia la visita in Molise del Presidente della Repubblica d’Albania, S.E. Bajram Begaj: prima tappa a Palazzo Vitale ricevuto dal governatore Francesco Roberti

Presenti anche il Sottosegretario Vincenzo Niro, l’assessore Gianluca Cefaratti, il Direttore Generale Domenico Nucci, l'On. Elisabetta Lancellotta e il sindaco di Ururi, Laura Greco

Photo of Redazione Redazione17 Ottobre 2025

È iniziata, con la visita istituzionale a Palazzo Vitale, la tre giorni in Molise del Presidente della Repubblica d’Albania, S.E. Bajram Begaj, accolto, nella sede della Giunta Regionale, dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, dal Sottosegretario Vincenzo Niro, dall’assessore Gianluca Cefaratti e dal Direttore Generale Domenico Nucci.

Presenti anche l’On. Elisabetta Lancellotta e il sindaco di Ururi, Laura Greco.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e ha offerto l’occasione per ribadire i profondi legami storici e culturali tra il Molise e l’Albania, oltre che per proseguire il confronto sulle opportunità di collaborazione nei settori dell’economia, del turismo, della formazione e delle politiche giovanili, già avviato dal Presidente Francesco Roberti nelle sue recenti visite in Albania.

“Il Molise e l’Albania sono uniti da un legame antico e autentico, fondato su valori comuni e sulla presenza delle comunità arbëreshë che da secoli arricchiscono il nostro tessuto sociale – ha dichiarato il Presidente Francesco RobertiOggi rinnoviamo questa amicizia con lo sguardo rivolto al futuro, convinti che dalla cooperazione tra i nostri territori possano nascere nuove occasioni di sviluppo e crescita reciproca. Guardiamo al mare come un ideale ponte che possa unire il Molise all’Albania”.

Nel suo intervento, S.E. Bajram Begaj ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza ricevuta, sottolineando “il calore e la vicinanza del popolo molisano, che dimostrano quanto forte sia il legame tra l’Albania e l’Italia. Le nostre comunità condividono una storia comune e valori di pace, solidarietà e progresso che continueremo a coltivare insieme. Ringrazio il Molise per come ha accolto il nostro popolo nei secoli scorsi, permettendo quella integrazione nelle diverse comunità locali, che ancora oggi è pienamente riscontrabile”.

Il Presidente Francesco Roberti ha dato in dono al Presidente della Repubblica d’Albania, S.E. Bajram Begaj, una statua del Guerriero Sannita.

La visita a Palazzo Vitale ha dunque rappresentato la prima tappa ufficiale del soggiorno del Presidente Begaj in Molise, che proseguirà, fino a domenica 19 ottobre 2025, con una serie di appuntamenti istituzionali e culturali nelle comunità arbëreshë.

