News dal Molise

Formazione Paralimpica: nuovi corsi per Istruttori e Arbitri FISPIC

Il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella: "Più professionisti per i nostri ragazzi"

Photo of Redazione Redazione11 Novembre 2025

Al via i nuovi Corsi di Formazione per Istruttore Tecnico di I Livello ed allievi Arbitro in diverse discipline. Una risposta alle sempre più impellenti richieste del mondo dello sport che richiede professionalità sempre più specializzate, capaci di guidare atleti di ogni età con competenza, sicurezza e metodi all’avanguardia.

La FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi indice ed organizza:

  • il Corso di Formazione per Istruttore Tecnico di 1^ Livello per la disciplina del Goalball – Percorso 1.B. Da giovedì 21 novembre 2025, in modalità telematica, le lezioni di teoria, a cui seguiranno quelle di pratica e l’esame finale. Previsto il tirocinio obbligatorio. Iscrizioni aperte fino al 17 novembre 2025. Tutti i dettagli sul sito fispic.it
  • il Corso di Formazione per Istruttore Tecnico di 1^ Livello per la disciplina del Showdown – Percorso 1.B. Da giovedì 21 novembre 2025, in modalità telematica, le lezioni di teoria, a cui seguiranno quelle di pratica e l’esame finale. Previsto il tirocinio obbligatorio. Iscrizioni aperte fino al 17 novembre 2025. Tutti i dettagli sul sito fispic.it
  • il Corso di Formazione per il reclutamento di Allievi Arbitri di Valido per ottenere l’idoneità ad arbitrare in occasione delle manifestazioni ufficiali di Showdown in base alle disposizioni fornite dal Referente Arbitrale nazionale federale. Il corso si svolgerà in presenza, a Napoli, da venerdì 09 gennaio 2026. Tutti i dettagli sul sito www.fispic.it

La FPICB – Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla indice ed organizza:

  • il Corso di Formazione per Istruttore Tecnico di 1^ Livello per la disciplina di Calcio Balilla. Tutti dettagli qui: https://www.fpicb.it/corsi-per-tecnici/
  • il Corso di Formazione per il reclutamento di Allievi Arbitri di Calcio Balilla. Garantisce ai nuovi arbitri di partecipare a competizioni promozionali in affiancamento ad arbitri federali esperti. Sarà interamente online sulla piattaforma formativa FPICB. Tutti i dettagli sul sito fispic.it

È invece in svolgimento il corso di formazione completo per Istruttore tecnico di nuoto paralimpico SNAQ a San Benedetto del Tronto. Ad ottobre giornate riservate a coloro non in possesso di brevetti FIN o laurea in scienze motorie (con esame di nuoto nel piano studi). Il 7/8/9 novembre, invece, dedicato anche chi è in possesso del brevetto FIN o laurea in scienze motorie (con esame di nuoto nel piano studi).

“È fondamentale continuare a fare tanto per i nostri ragazzi – ha sottolineato il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Speriamo che numerosi istruttori si formino dando il proprio contributo al mondo paralimpico, sempre più bisognoso di figure esperte e formate”.

Photo of Redazione Redazione11 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Pietracatella, torna il Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä – Fabrizio De André”: la XII edizione ispirata a Fiume Sand Creek

11 Novembre 2025

Tennistavolo: grandi risultati degli atleti molisani al secondo Torneo Nazionale Over di Calabria

11 Novembre 2025

“Silenzio di Pace” è l’iniziativa teatrale della AST CISL Molise

10 Novembre 2025

AIRC, tornano nelle piazze i “Cioccolatini della Ricerca”

9 Novembre 2025

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise pareggia contro il Sulmona

9 Novembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso si impone su Gioia del Colle

9 Novembre 2025

Open day vaccinale “Sempre protetti”: il 15 novembre accesso libero

7 Novembre 2025

Una delegazione di Azione Universitaria Unimol in visita alla Camera dei Deputati dall’On. Elisabetta Lancellotta

7 Novembre 2025

Il CIP Molise celebra l’eccellenza sportiva: Donatella Perrella alla Cerimonia dei Collari d’Oro

6 Novembre 2025

Festa del volley molisano, il territorio sotto i riflettori nazionali De Giorgi e gli aneddoti sul Mondiale

5 Novembre 2025

La presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, confermata nel Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico

5 Novembre 2025

Vinchiaturo, sport e benessere: “Il diritto a stare bene” unisce giovani, tecnici e istituzioni

3 Novembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, prima vittoria stagionale del Cln Cus Molise: successo a Canicattì

3 Novembre 2025

Pallacanestro serie B, la Magnolia Campobasso cede alla Virtus Ariano Irpino

3 Novembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso vince a Terni

2 Novembre 2025

Castello di Gambatesa, chiusura temporanea per ammodernamento ed abbattimento delle barriere architettoniche

1 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa