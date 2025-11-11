Formazione Paralimpica: nuovi corsi per Istruttori e Arbitri FISPIC
Il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella: "Più professionisti per i nostri ragazzi"
Al via i nuovi Corsi di Formazione per Istruttore Tecnico di I Livello ed allievi Arbitro in diverse discipline. Una risposta alle sempre più impellenti richieste del mondo dello sport che richiede professionalità sempre più specializzate, capaci di guidare atleti di ogni età con competenza, sicurezza e metodi all’avanguardia.
La FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi indice ed organizza:
- il Corso di Formazione per Istruttore Tecnico di 1^ Livello per la disciplina del Goalball – Percorso 1.B. Da giovedì 21 novembre 2025, in modalità telematica, le lezioni di teoria, a cui seguiranno quelle di pratica e l’esame finale. Previsto il tirocinio obbligatorio. Iscrizioni aperte fino al 17 novembre 2025. Tutti i dettagli sul sito fispic.it
- il Corso di Formazione per Istruttore Tecnico di 1^ Livello per la disciplina del Showdown – Percorso 1.B. Da giovedì 21 novembre 2025, in modalità telematica, le lezioni di teoria, a cui seguiranno quelle di pratica e l’esame finale. Previsto il tirocinio obbligatorio. Iscrizioni aperte fino al 17 novembre 2025. Tutti i dettagli sul sito fispic.it
- il Corso di Formazione per il reclutamento di Allievi Arbitri di Valido per ottenere l’idoneità ad arbitrare in occasione delle manifestazioni ufficiali di Showdown in base alle disposizioni fornite dal Referente Arbitrale nazionale federale. Il corso si svolgerà in presenza, a Napoli, da venerdì 09 gennaio 2026. Tutti i dettagli sul sito www.fispic.it
La FPICB – Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla indice ed organizza:
- il Corso di Formazione per Istruttore Tecnico di 1^ Livello per la disciplina di Calcio Balilla. Tutti dettagli qui: https://www.fpicb.it/corsi-per-tecnici/
- il Corso di Formazione per il reclutamento di Allievi Arbitri di Calcio Balilla. Garantisce ai nuovi arbitri di partecipare a competizioni promozionali in affiancamento ad arbitri federali esperti. Sarà interamente online sulla piattaforma formativa FPICB. Tutti i dettagli sul sito fispic.it
È invece in svolgimento il corso di formazione completo per Istruttore tecnico di nuoto paralimpico SNAQ a San Benedetto del Tronto. Ad ottobre giornate riservate a coloro non in possesso di brevetti FIN o laurea in scienze motorie (con esame di nuoto nel piano studi). Il 7/8/9 novembre, invece, dedicato anche chi è in possesso del brevetto FIN o laurea in scienze motorie (con esame di nuoto nel piano studi).
“È fondamentale continuare a fare tanto per i nostri ragazzi – ha sottolineato il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Speriamo che numerosi istruttori si formino dando il proprio contributo al mondo paralimpico, sempre più bisognoso di figure esperte e formate”.