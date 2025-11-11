Pietracatella, torna il Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä – Fabrizio De André”: la XII edizione ispirata a Fiume Sand Creek

Domenico Rotondi

Torna con rinnovato entusiasmo il Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä – Fabrizio De André”, giunto alla sua dodicesima edizione, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale italiano, nato per celebrare il legame profondo tra musica e letteratura e per mantenere viva l’eredità di Faber, artista che seppe indagare con rara sensibilità le pieghe più intime dell’animo umano e della società. Come da tradizione, ogni edizione del Premio trae ispirazione da un’opera specifica di De André, invitando gli autori a confrontarsi con i temi universali della sua poetica: per il 2025 la riflessione ruota attorno al brano “Fiume Sand Creek”, tratto dall’album L’Indiano del 1981, in cui il cantautore rievocò il massacro del 1864, quando centinaia di nativi americani Cheyenne e Arapaho, inermi, furono sterminati dall’esercito statunitense.

Un evento tragico che De André trasformò in un canto poetico e civile contro l’ingiustizia, simbolo eterno di ogni sopraffazione. Il tema proposto ai concorrenti è dunque la violenza in tutte le sue drammatiche manifestazioni, dalle guerre dimenticate ai conflitti quotidiani, dalle prevaricazioni fisiche a quelle psicologiche: un invito a indagare, attraverso la parola poetica e narrativa, le ferite e le resistenze dell’uomo di fronte al male, nella consapevolezza che la violenza colpisce sempre i più fragili. Il Premio, articolato nelle sezioni Poesia e Narrativa per Adulti e Studenti, si conferma un laboratorio di partecipazione culturale che ha raccolto, nel corso degli anni, oltre milleduecento opere provenienti da tutto il Paese, con partecipazione gratuita per gli studenti e una simbolica quota di iscrizione per gli adulti. Ai vincitori delle sezioni adulte andranno premi in denaro – 250 euro al primo classificato e 100 al secondo e terzo – mentre per gli studenti sono previsti buoni acquisto libri e un contributo di 200 euro alla scuola con il maggior numero di partecipanti; due menzioni speciali, Valeria Fanelli e Giuria Popolare, assegneranno inoltre targhe e attestati di merito.

Nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella, il progetto è cresciuto insieme alla Piazza Fabrizio De André, inaugurata alla presenza di Dori Ghezzi, e gode del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André Onlus di Milano, nonché del sostegno di numerose istituzioni, tra cui la Regione Molise, il Comune di Pietracatella, la Fondazione Molise Cultura, la Provincia di Campobasso, l’Università degli Studi del Molise, il Centro Studi De André dell’Università di Siena, la Pro Loco “Pietramurata”, il Teatro del Loto, l’AIB – Associazione Italiana Biblioteche e Legambiente Scuola. Inserito dal Ministero della Cultura tra le iniziative del progetto “Città che legge”, il Premio riceve da tre anni anche il sostegno di Poste Italiane, nell’ambito delle attività sociali per le aree interne. “Crêuza de mä”, titolo dell’album pubblicato da De André nel 1984, resta oggi l’unico riconoscimento nazionale interamente dedicato al cantautore genovese: come la mulattiera che unisce terra e mare, la “crêuza” diventa metafora di un cammino collettivo tra musica, poesia e memoria civile, un viaggio che da Pietracatella parla all’Italia intera, ricordando che la cultura può ancora farsi argine contro la violenza e l’oblio. Per informazioni, regolamento e modalità di partecipazione: www.premioletterariodeandre.com