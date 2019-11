Visita istituzionale a Bruxelles della Provincia di Campobasso nell’ambito del corso di europrogettazione

Visita istituzionale a Bruxelles per una delegazione della Provincia di Campobasso. L’iniziativa nell’ambito del corso di europrogettazione di secondo livello, organizzato d’intesa con la consigliera di parità provinciale ed Europe Direct Molise.

Il corso, che mira ad approfondire le conoscenze apprese al corso di primo livello, ha portato a Bruxelles, nel cuore pulsante dell’Unione Europea, i docenti del corso e i rappresentanti dell’ente organizzatore.

La Provincia ha voluto fortemente questo corso, al fine di permettere di sfruttare i milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione Europea, che spesso le regioni del Sud non sanno sfruttare al meglio. Formare i giovani all’utilizzo dei fondi europei vuol dire fare crescere professionalità per il territorio. Una figura, quella dell’europrogettista, ricercata nel mondo del lavoro e che, al contempo, può far sì che le idee possano prendere sostanza e concretezza a vantaggio dei giovani e dei rispettivi territori.

A rappresentare la Provincia di Campobasso a Bruxelles nella due giorni di lavori: il consigliere con delega all’UE, Alessandro Pascale, i consiglieri Michele Marone e Simona Valente, la consigliera di parità Giuditta Lembo, il dirigente Angelo Fratangelo e la referente del Centro di informazione Europe Direct, Carmela Basile.