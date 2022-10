Decreto Molise, la delegazione parlamentare molisana unita per il raggiungimento degli obiettivi

I Senatori Claudio Lotito e Costanzo Della Porta questa mattina, venerdì 28 ottobre 2022, hanno avuto un lungo colloquio telefonico, attraverso il quale i due esponenti di Palazzo Madama hanno concordato sulla road map delle priorità da affrontare insieme per gli interessi del Molise. Entrambi – si legge in una nota congiunta – concordano sulla necessità di un coinvolgimento diretto anche dei colleghi della Camera dei Deputati, gli Onorevoli Lorenzo Cesa ed Elisabetta Lancellotta.

Tutti insieme per tracciare un percorso da seguire per giungere alla definizione del cosiddetto Decreto Molise e dare forza ad una programmazione degli obiettivi che si intenderà raggiungere già espressi in campagna elettorale – conclude la nota – La delegazione parlamentare molisana, in questa legislatura, lavorerà di comune accordo, perché l’unico fine è quello di assicurare e garantire migliori servizi per i molisani.