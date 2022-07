Fondo sul caro prezzi, l’Acem Ance Molise scrive alle stazioni appaltanti della Regione Molise per il sollecito delle istanze

In merito alle risorse del decreto Aiuti volte a riconoscere alle imprese i maggiori costi sostenuti a causa dell’eccezionale impennata dei prezzi dei materiali, l’ACEM-ANCE Molise ha inviato una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro alle stazioni appaltanti della Regione Molise per ricordare le modalità operative per accedere al Fondo inerente le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, di opere aggiudicate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Fondo complementare o che hanno visto la nomina di un Commissario Straordinario.