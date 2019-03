Il PD incorona Facciolla. Il consigliere regionale è il nuovo segretario. Battuti Durante e Buono

E’ il consigliere regionale, Vittorino Facciolla, il nuovo segretario del Partito Democratico. A sceglierlo il popolo dem con 6828 (53%) preferenze.

Siè fermato, invece, a 4738 (36,78%) voti il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante.

Tra i due c’è stato un testa a testa iniziale, durante lo spoglio di ieri sera, domenica 3 marzo.

Se Durante ha fatto il pienone su Campobasso e Isernia, Facciolla ha conquistato l’area del Basso Molise, quella che poi ne ha decretato la vittoria. Una questione territorale che ha pesato sulle preferenze espresse dal popolo dem.

1316 (10,22%), invece, i voti espressi per Stefano Buono.

La consigliera regionale Micaela Fanelli, cede così il posto al vertice del partito regionale al collega e vicino di banco in Consiglio regionale, Vittorino Facciolla, di cui è stata la prima sostenitrice per la corsa alla segreteria regionale.

Dopo l’elezione del vertice molisano del partito, tra i democratici locali, si apre ora la partita in vista delle amministrative di Campobasso e Termoli, dove per la scelta del candidato sindaco, ove si decidesse di non optare per le primarie, potrebbe probabilmente valere proprio quel principio territoriale che ha fatto la differenza ieri.