L’ANCE Molise soddisfatta dei 37 milioni per la ricostruzione post-sisma 2018 e chiede la proroga per quella del 2002

Il Presidente Corrado Di Niro

L’ANCE Molise si dichiara soddisfatta dell’annuncio dei 37 milioni di euro fatto martedì scorso dal Ministro Musumeci a Campobasso in merito alla ricostruzione post sisma 2018, a coronamento dell’impegno profuso e del lavoro svolto dal Presidente della Giunta Regionale Francesco Roberti.

Allo stesso tempo, l’Associazione confida nella proroga del termine per la chiusura dei lavori di ricostruzione del sisma 2002, oggi stabilito al 30 settembre 2025, vista la difficoltà di molte imprese, che hanno già eseguito il 60/80% dei lavori, a rispettare la scadenza.

“Si tratta di risorse importanti che garantiranno lavoro alle imprese e consentiranno di mantenere ancora alto il trend positivo che il settore sta registrando da un po’ di anni – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – allo stesso tempo auspichiamo fortemente la proroga del termine del 30 settembre prossimo per ultimare i lavori del terremoto 2002, in quanto molte imprese sono in difficoltà a completare gli interventi pur essendo in avanzato stato di esecuzione”.

 

