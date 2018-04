Prosegue il tour elettorale di Gianluca Cefaratti: dopo Gambatesa appuntamenti a San Giovanni in Galdo e Toro

Prosegue il tour di Gianluca Cefaratti, candidato alla carica di consigliere regionale con la lista ‘Orgoglio Molise’. Il vice-sindaco di Campodipietra ha parlato ai cittadini di Gambatesa, illustrando la propria idea politica e parlando dei problemi dell’area del Fortore, sui quali Cefaratti si farà portavoce qualora dovesse essere eletto a Palazzo D’Aimmo.

A fare gli onori di casa nella Biblioteca Comunale, il sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese, che ha salutato il candidato Gianluca Cefaratti e ringraziando i cittadini presenti, coloro che ancora sono interessati ad ascoltare chi vuole farsi portavoce di un’area sulla quale “occorre lavorare, partendo dal tema viabilità per favorire anche l’afflusso di turisti, che nella zona hanno diversi siti di interesse da poter visitare, come il Castello di Capua, un vero gioiello per l’intero Molise”.

A fine serata tante strette di mano per Gianluca Cefaratti, che chiuderà il suo tour elettorale nella serata di giovedì 19 aprile 2018 con un doppio appuntamento. Alle ore 19 l’appuntamento è nella Sala consiliare di San Giovanni in Galdo, alle 21 l’ex Presidente del Consiglio regionale del Molise incontrerà i cittadini di Toro al Centro Caritas in Piazza Nassiriya.

