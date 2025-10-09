Politica

Responsible Research Hospital, spiraglio per gli ex addetti alla mensa: firmato accordo per la ricollocazione

Photo of Redazione Redazione9 Ottobre 2025

Dopo una lunga battaglia portata avanti dai lavoratori della mensa del Responsible Research Hospital di Campobasso e dalle  organizzazioni sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise, che li hanno affiancati sin dal primo momento, ieri sera è stato sottoscritto l’accordo di ricollocazione per tutti gli ex dipendenti del servizio, tra sindacati e la Presidenza del Responsible Research Hospital.

Era questo il tipo di impegno che ricercavano i lavoratori e finalmente la Presidenza del Responsible ha fatto un concreto passo avanti nei confronti di queste persone rimaste da un giorno all’altro senza occupazione, pur avendo prestato da anni servizio all’interno della struttura sanitaria.

I termini dell’intesa sono ovviamente legati alla riapertura dei locali mensa a seguito della ristrutturazione dei locali, che richiederà un periodo indicativo di circa tre mesi, all’esito dei quali i lavoratori potranno nuovamente svolgere l’attività lavorativa di cui sono stati ingiustamente privati senza motivazione o preavviso.

“La protesta pacifica ma ingombrante dei lavoratore – dicono dai sindacati – ha portato i suoi frutti: è stato riconosciuto il diritto di questi lavoratori alla continuità lavorativa nel luogo dove da sempre hanno operato. L’accordo sottoscritto tra le parti, nei prossimi giorni, sarà sottoposto alla ratifica presso la Regione Molise, così come stabilito in precedenza anche dal Consiglio Regionale”.

“FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS Molise fanno poi sapere di avere apprezzato, questa volta, il concreto impegno della Presidenza del Responsible Research Hospital, “oltre – dicono – alla tenacia dei lavoratori che hanno creduto fermamente in questa battaglia di dignità ed esprimono ampia soddisfazione per il risultato raggiunto, pur precisando che non abbasseranno la guardia fino a quando vedranno tutti i lavoratori interessati nuovamente occupati nel servizio di mensa”.

Photo of Redazione Redazione9 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Il Consiglio regionale del Molise approva le norme per la riduzione del rischio sismico e riordino delle funzioni in materia sismica

7 Ottobre 2025
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

Il centrodestra molisano si riunisce: stabilite strategie comuni sui principali temi che riguardano il futuro della Regione Molise

7 Ottobre 2025

In Albania la firma dell’intesa per il gemellaggio tra i Comuni di Montecilfone e Berat

4 Ottobre 2025

Forza Italia, a Campobasso e Termoli domenica dedicata al tesseramento

4 Ottobre 2025

Sanità in Molise, il PD interroga il Governo sul nuovo Piano Operativo: “Serve trasparenza, non si può più aspettare”

2 Ottobre 2025

Sanità, i sindaci del Molise: “A rischio le aree interne”. Saia: “Serve unità istituzionale”

30 Settembre 2025

Sanità e case di comunità, è scontro tra Iorio e i commissari. Di Giacomo e Bonamico: “Mente sapendo di mentire”

30 Settembre 2025

La Regione Molise approva un maxi-intervento per la difesa della costa: oltre 6 milioni di euro per Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia

25 Settembre 2025

Trignina, Abruzzo e Molise fanno fronte comune con i sindaci dei due versanti

25 Settembre 2025

Palazzo San Giorgio: sulla Sea è sempre più scontro tra ex alleati. Ruta punta il dito sulla mancanza di trasparenza e Ramundo accusa: “Prostituzione intellettuale”

24 Settembre 2025

Campobasso, in piazza per la Palestina e bandiera in Consiglio: lavori sospesi

23 Settembre 2025

Servizio mensa Responsible, dopo la protesta il tavolo per scongiurare i licenziamenti

20 Settembre 2025

“C’è Posto per Te” arriva a Campobasso: lavoro e opportunità per i cittadini del Molise

17 Settembre 2025

Buon anno scolastico 2025/2026: gli auguri delle istituzioni molisane a studenti, docenti e famiglie

15 Settembre 2025

Sanità, nel nuovo pos il Caracciolo presidio di comunità: Saia pronto alla sciopero della fame

11 Settembre 2025

Conferenza Annuale dell’Alleanza delle Regioni Automobilistiche a Monaco di Baviera, Di Lucente: “Abbiamo rappresentato le esigenze dello stabilimento Stellantis di Termoli”

11 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa