Sanità, infrastrutture e rilancio dell’area industriale: Lorenzo Cesa detta l’agenda politica: “La mia esperienza a totale servizio dei molisani”

Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc e candidato del centrodestra alla Camera per l’uninominale del Molise, quali sono per lei le priorità del Molise. Il perno della sua agenda politica?

“Sicuramente sanità, infrastrutture e rilancio dell’area industriale e del tessuto economico molisano. Sono queste le questioni su cui lavorare sin da subito e che emergono quotidianamente dal confronto diretto con i cittadini”.

Tante, in modo particolare, le carenze della sanità molisana e tanti anche i molisani che dicono di non vedersi garantiti il diritto alla salute. Su questo come la pensa?

“Sulla questione della sanità pubblica credo fortemente che la vera urgenza e prioritàsia quella di aumentare la dotazione finanziaria destinata alla Regione Molise, sull’esempio di quanto già avvenuto in Calabria. È da lì che bisogna partire. Perchè l’azzeramento del debito è il primo vero passo importante e necessario da cui ripartire. Avere più risorse è, infatti, l’unico modo per poter far fronte a quelle che sono le specifiche necessità del territorio molisano. E da qui iniziare subito dopo il percorso di potenziamento della sanità regionale, della sanità territoriale e garantire così il diritto alla salute dei molisani”.

Lei ha parlato anche di infrastrutture…

“Si. Le reti di collegamento sono imprescindibili affinché le persone non vadano più via da questa terra. Una vera ‘conditio sine qua non’ che a sua volta è legata a doppio filo con una riforma per potenziare le Province. L’ammodernamento del sistema viario provinciale non può essere in mano ad enti di fatto depotenziati e senza risorse. Bisogna perciò dare nuova linfa ad enti ad oggi impossibilitati di fatto a operare”.

Lei è in corsa per rappresentare i cittadini molisani alla Camera, qual è la sua “ricetta” per questo territorio?

“Vede, alla base di tutte le tematiche di cui le ho parlato, così come di tutti quelli che sono i bisogni di questa terra, il Molise ha bisogno di riuscire a portare le istanze dei cittadini a Roma, sui tavoli che contano. Occorre maggiore forza, autorevolezza nel rappresentare gli interessi di questa regione. Un aspetto questo, che di certo la delegazione parlamentare uscente del M5S e Leu non è stata in grado di fare. Serve determinazione ed esperienza politica, ma anche esperienza imprenditoriale come quella del nostro candidato al Senato, Claudio Lotito. Io sono grato a questo territorio che conosco bene da sempre e che oggi mi ha accolto con grande entusiasmo, cortesia e un’immensa umanità. Il mio impegno per il Molise è totale: metto tutta la mia esperienza politica a servizio di questo meraviglioso territorio che ha tutte le carte in regola per diventare come i cittadini vorrebbero che fosse. Io sono pronto a lavorare, con atti concreti, per i molisani”.

Lei è un leader nazionale e sono in molti a pensare che con la vittoria del centrodestra, sia un papabile ministro. Cosa ci dice su questo?

“Nessun pronostico. Pensiamo a vincere. Pensiamo a fare in modo di dare voce ai molisani e a questa meravigliosa regione”.

