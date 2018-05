Al Pilla torna il progetto Economic@mente e i giovani studenti imparano a mettere ‘in conto’ il futuro

Torna all’Istituto di Istruzione Scolastica Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso il progetto ‘Economic@mente – metti in conto il tuo futuro’, promosso dall’Anasf, Associazione dei Consulenti finanziari. Ancora una volta gli studenti della scuola di via Veneto hanno preso parte all’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani risparmiatori dei trienni delle scuole secondarie superiori a un’attenta ed oculata pianificazione finanziaria.

Ad aprire il ciclo di incontri composto da 6 moduli, che ha preso il via oggi, mercoledì 16 maggio 2018 e che gode dell’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, Francesco Manocchio, fra i primi abilitati dall’Anasf a tenere i seminari nelle scuole.

Proprio Manocchio ha voluto porre l’attenzione sull’importanza di far entrare nelle scuole superiori l’educazione finanziaria, nonché la possibilità per le giovani generazioni di confrontarsi con concetti come l’inflazione o il rischio finanziario. E proprio su quest’ultimo gli allievi del Pilla, nel corso del primo incontro, sono stati portati a riflettere.

L’aspetto economico è stato poi messo in relazione anche a una dimensione più puramente psicologica che ha condotti gli allievi ad analizzare il pensiero di Daniel Kahneman. Lo psicologo israeliano, vincitore del Premio Nobel per l’Economia, a cui va il merito di aver integrato i risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, facendo luce sul giudizio umano con la cosiddetta teoria della scelta in condizione di incertezza che, studia il comportamento economico di agenti razionali di fronte a situazioni di incertezza.

Insomma, un primo incontro che, proprio attraverso la formazione, mira a produrre nelle giovani generazioni la consapevolezza che la ricchezza può derivare dai comportamenti umani. Non nozioni astratte, semmai la concreta possibilità di fornire agli studenti strumenti adeguati per confrontarsi in maniera costruttiva con il loro futuro.