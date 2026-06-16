ACI Storico Molise rilancia “Ruote nella Storia” 2026: tradizione, cultura e passione su quattro ruote

Il fascino delle auto d’epoca va ben oltre il valore estetico delle carrozzerie lucenti e delle meccaniche d’altri tempi. Ogni veicolo storico rappresenta una testimonianza concreta della storia dell’automobilismo, custodendo memorie, innovazioni e passioni che attraversano le generazioni. È con questo spirito che il Club ACI Storico continua a promuovere iniziative capaci di valorizzare il patrimonio motoristico italiano e il legame profondo tra cultura e territorio.

In questo contesto si inserisce la sesta edizione di “Ruote nella Storia”, organizzata da ACI Storico Molise e Automobile Club Molise e inserita nel calendario nazionale ACI. L’appuntamento è fissato per il 13 settembre 2026, quando equipaggi provenienti da tutta Italia si ritroveranno in Molise per vivere una giornata all’insegna della scoperta, della convivialità e della passione per i veicoli storici.

L’edizione 2026 sarà anche un’occasione per rinnovare il ricordo del compianto Franco Cifali, figura di riferimento del Direttivo ACI Storico Molise, il cui impegno ha contribuito in maniera determinante alla crescita della manifestazione. A raccoglierne l’eredità sono stati negli anni Franco Marianera e Rossella De Rosa, che continuano a portare avanti con entusiasmo la visione e i valori trasmessi da Cifali.

La manifestazione prenderà il via dal centro storico di Campobasso, punto di ritrovo degli equipaggi prima della partenza lungo un itinerario che attraverserà alcuni dei paesaggi più suggestivi della regione. “Ruote nella Storia” non si configura infatti come una semplice esposizione itinerante di auto storiche, ma come un’esperienza culturale che mette in dialogo motori, storia e identità territoriale.

La destinazione scelta per questa edizione è uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e archeologico molisano: il complesso monastico di San Vincenzo al Volturno, in provincia di Isernia. Situato lungo le rive del fiume Volturno, il sito è considerato uno dei più importanti complessi monastici dell’alto Medioevo europeo.

Fondato nell’VIII secolo dai monaci benedettini, il monastero divenne nel corso dei secoli un centro di straordinaria rilevanza culturale, spirituale e artistica. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce i resti dell’antico monastero altomedievale, la chiesa carolingia e numerosi ambienti monastici, offrendo una preziosa testimonianza della vita religiosa dell’epoca. Fiore all’occhiello del complesso è la celebre Cripta dell’Abate Epifanio, decorata con affreschi considerati tra i più significativi esempi dell’arte altomedievale europea.

Durante la visita, i partecipanti saranno accompagnati da studiosi e guide specializzate che illustreranno la storia del monastero e le trasformazioni che hanno interessato il sito nel corso dei secoli, rendendo ancora più coinvolgente l’esperienza culturale proposta dall’evento.

Grande soddisfazione per l’edizione 2026 è stata espressa anche dal Presidente dell’Automobile Club Molise, Riccardo Tesone, e dal Direttore Francesco Meleca, che hanno sottolineato il valore di una manifestazione capace di attrarre ogni anno soci e appassionati di ACI Storico da tutta Italia. Secondo i vertici dell’Automobile Club, la formula vincente di “Ruote nella Storia” risiede proprio nella capacità di coniugare turismo, cultura e valorizzazione del territorio, promuovendo al tempo stesso la conoscenza delle eccellenze molisane.

La giornata si concluderà con un momento conviviale in un rinomato ristorante della zona, dove gli equipaggi potranno degustare le specialità della tradizione enogastronomica regionale. Un’occasione per apprezzare l’autenticità di una terra che continua a sorprendere visitatori e appassionati per la sua ricchezza storica, paesaggistica e culturale.

La VI edizione di “Ruote nella Storia” si conferma così molto più di un semplice raduno automobilistico: un viaggio nella memoria collettiva, una scoperta del patrimonio culturale del Molise e una celebrazione della passione che unisce gli amanti delle auto storiche provenienti da ogni parte d’Italia.