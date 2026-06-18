Dal sistema Ance importanti rimborsi per le imprese iscritte
Con la sottoscrizione degli specifici protocolli tra l’ANCE Molise e i Sindacati di settore FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, avvenuta nei giorni scorsi, prendono il via cospicui incentivi in materia di sorveglianza sanitaria.
Per le imprese iscritte alla Cassa Edile del Molise, la Scuola Edile FORMEDIL Molise concede un rimborso del costo che l’azienda sostiene per la sorveglianza sanitaria fino a 500 euro per la nomina del medico competente e fino a 80 euro per le visite mediche per ogni lavoratore.
L’incentivo sarà concesso in compensazione con le denunce mensili alla Cassa Edile del Molise per le spese sostenute dal 1° ottobre 2025 in poi.
Questa ulteriore premialità, si aggiunge alle altre previste dalla contrattazione integrativa ANCE e già attivate da tempo per le imprese iscritte alla Cassa Edile, quali il rimborso premiante dell’imponibile complessivo denunciato, il rimborso delle spese sostenute per la Certificazione di Qualità, la SOA, o patente a crediti e i bonus nascita per i figli dei lavoratori.