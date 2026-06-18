Lo Strega Tour 2026 sbarca a Campobasso: domani l’incontro con i finalisti dell’80ª edizione del Premio Strega è già sold out

Tutto esaurito a Campobasso per l’attesissimo appuntamento con lo Strega Tour 2026. I biglietti per l’incontro con la cinquina dei finalisti dell’ottantesima edizione del premio letterario più prestigioso d’Italia, in programma domani, venerdì 19 giugno alle ore 18:30 presso l’Auditorium del Palazzo dell’Ex GIL, sono andati letteralmente a ruba in pochissime ore, registrando il sold out. Per andare incontro alla straordinaria richiesta del pubblico e permettere a tutti gli appassionati di seguire l’evento, l’organizzazione ha predisposto la trasmissione dell’intero incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Tèkne www.facebook.com/tekneventi

L’appuntamento di domani rappresenta una tappa storica, accompagnata dalla rassegna “Campobasso legge il Premio Strega: tra storia e narrativa”, promossa dall’Aps Tèkne con il sostegno del Comune di Campobasso e della Fondazione BCC Valle del Trigno Ets, in collaborazione con la Delegazione F.A.I. di Campobasso. Sul palco dell’Ex GIL, moderati dalla scrittrice Valentina Farinaccio, saliranno gli autori finalisti pronti a dialogare con il pubblico e a raccontare le proprie opere, per una serata che si preannuncia già come uno dei momenti centrali dell’estate culturale molisana.