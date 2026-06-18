Osteoporosi, a Campobasso un convegno scientifico sull’“epidemia silenziosa” del 21° secolo

Una vera e propria “epidemia silenziosa” che colpisce milioni di persone, spesso senza dare segni precisi fino alla comparsa di una frattura.

Si parlerà di questo, e delle più recenti frontiere terapeutiche e diagnostiche, durante il convegno scientifico “Osteoporosi: l’epidemia silenziosa del 21° secolo”, che si terrà sabato 20 giugno 2026, a partire dalle ore 16:30, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso (Via Milano 19-21).

L’evento, nato dalla sinergia tra il mondo dell’associazionismo e le eccellenze medico-scientifiche del territorio e nazionali, vede il coinvolgimento dell’Inner Wheel di Campobasso e il patrocinio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Campobasso-Isernia e dell’Ordine delle Professioni infermieristiche, nonché il patrocinio della Regione Molise, della Provincia e del Comune di Campobasso.

Il Programma e i Relatori.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali della Prof.ssa Cecilia Cazzola, Presidente dell’Inner Wheel di Campobasso.

A guidare e coordinare l’incontro sarà il Prof. Dott. Erennio Ciotoli.

Il panel dei relatori vanta figure di spicco del panorama medico e accademico.

Le basi fisiopatologiche: la Dott.ssa Daniela Merlotti dell’Università degli Studi di Siena introdurrà i meccanismi biologici alla base della patologia.

La diagnostica per immagini: il Dott. Michele Barrassi, Dirigente Medico della S.C. di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Campobasso, spiegherà il ruolo cruciale della radiologia nella diagnosi precoce.

Il contributo del laboratorio: la Dott.ssa Maddalena Caruso, Dirigente Biologo del Presidio Ospedaliero di Isernia, illustrerà l’importanza degli esami preventivi.

Le terapie del futuro: il Prof. Luigi Gennari, docente dell’Università di Siena e Presidente della SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), farà il punto sugli attuali e più efficaci modelli terapeutici.

Tavola Rotonda e Spazio al Pubblico.

L’ultima parte dell’incontro sarà interamente dedicata al confronto diretto. Durante la Tavola Rotonda “Gli esperti rispondono”, i cittadini e i professionisti presenti in sala avranno la possibilità di rivolgere domande dirette ai relatori, per chiarire dubbi su prevenzione, stili di vita e gestione della malattia.