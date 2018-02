Il viaggio di Mario Pietracupa inizia dalla ‘pancia’ del Molise per ascoltare bisogni e necessità dei centri più piccoli. All’Hotel Dora il via ufficiale della campagna elettorale

Filignano, Pozzilli, Conca Casale, Molise, Duronia, Torella del Sannio, San Massimo, Cercepiccola, Rionero Sannitico, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Busso, Colle d’Anchise, Vinchiaturo. Il viaggio di Mario Pietracupa, candidato di Forza Italia alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Isernia-Matese-Frentano, è iniziato dalla pancia del Molise, dai centri più piccoli, dove più forte si è sentita la crisi degli ultimi anni, complice lo spopolamento che sta riducendo all’osso la popolazione dei paesi molisani.

“In un mondo che corre a cento all’ora, ascoltare qualcuno è sempre un atto di grande generosità”, questo concetto ama ripetere l’ex presidente del Consiglio regionale del Molise nei suoi incontri, per ringraziare quanti si fermano ad ascoltarlo prima, fermandosi a parlare con lui successivamente.

Un tour di incontri, ai quali stanno partecipando amici, simpatizzanti, amministratori, ma anche semplici curiosi, intenzionati ad ascoltare la ‘ricetta’ di Mario Pietracupa per il Molise.

Non promesse quelle di Pietracupa, bensì programmi, soluzioni e risposte per un territorio che necessita di un nuovo rilancio, dal punto di vista, soprattutto, occupazionale per i suoi giovani, sempre più spesso con la valigia in mano, per cercare fortuna altrove. E proprio i giovani sono al centro dei pensieri e dei discorsi di Mario Pietracupa, che, se eletto, ripartirà dalla base per la ricostruzione del Molise e dei suoi centri.

Il viaggio in Molise di Mario Pietracupa proseguirà con cadenza quotidiana. Alle ore 11 di domenica 11 febbraio 2018 a Trivento sarà inaugurata la sede elettorale, ma l’appuntamento più atteso resta quello che rappresenta il punto di partenza ufficiale della campagna elettorale.

Alle ore 17,30 di domenica 11 all’Hotel Dora sulla Strada Statale 85 Venafrana, al km 24,600, Mario Pietracupa aprirà la campagna elettorale per un atteso bagno di folla, che lancerà la volata verso il voto del 4 marzo 2018.