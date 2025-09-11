Conferenza Annuale dell’Alleanza delle Regioni Automobilistiche a Monaco di Baviera, Di Lucente: “Abbiamo rappresentato le esigenze dello stabilimento Stellantis di Termoli”

Si è svolta a Monaco di Baviera la quarta edizione della Conferenza dell’Alleanza delle Regioni Automobilistiche, un importante momento di confronto durante il quale l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, con parole forti e dati alla mano, ha denunciato la drammatica situazione dello stabilimento Stellantis di Termoli e ha lanciato un chiaro appello alle istituzioni europee e alle altre regioni presenti per un cambio di passo, politiche industriali comuni e strumenti straordinari per evitare un’ulteriore disuguaglianza tra territori.

Nel suo discorso, allegato integralmente in calce, nessun giro di parole. Alla quarta Conferenza dell’Alleanza delle Regioni Automobilistiche, il Molise ha scelto di parlare chiaro.

Con dati concreti e toni inequivocabili, l’assessore ha messo in luce le disuguaglianze territoriali sempre più evidenti nei processi di riconversione industriale e ha ricordato che mentre altri stabilimenti Stellantis in Italia e in Europa ricevono investimenti e piani certi, a Termoli — uno dei poli strategici del sud Italia — si assiste allo smantellamento progressivo e al rischio imminente di una crisi occupazionale senza precedenti.

“È una bomba sociale pronta ad esplodere — ha affermato — avvertendo che se il Molise cade, se Termoli si spegne, non sarà solo un problema locale: sarà un precedente pericoloso per tutti”.