Contratto di sviluppo per le zone disagiate, il premier Conte nuovamente in Molise

Il premier Giuseppe Conte sarà a Campobasso il prossimo lunedì 15 aprile. A soli due mesi di distanza dalla visita avvenuta lo scorso 11 febbraio nel capoluogo, il capo del Governo torna nuovamente in Molise.

In quell’occasione il premier, in visita nel Palazzo del Governo, aveva presentato il contratto istituzionale di sviluppo per le zone disagiate.

Al momento i dettagli della visita di lunedì non sono stati ancora resi noti, ma quasi certamente Conte sarà nella ventesima regione per fare il punto proprio sul contratto che prevede uno stanziamento straordinario di fondi per il Molise.