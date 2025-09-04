Il governatore Francesco Roberti riceve il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn, in visita ufficiale nel capoluogo molisano.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, affrontando temi di rilievo per il rafforzamento dei rapporti istituzionali e di cooperazione.

In particolare, si è discusso delle opportunità di collaborazione in ambito economico, culturale, accademico e turistico, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio molisano e di favorire nuovi scambi con la comunità americana.

Un passaggio significativo del confronto ha riguardato la NIAF – National Italian American Foundation, considerando che le Regioni Molise e Abruzzo, in maniera congiunta, saranno le Regioni d’Onore NIAF 2027: un riconoscimento prestigioso che offrirà nuove prospettive di visibilità e di collaborazione oltreoceano.

Il Presidente Roberti ha sottolineato l’importanza di sviluppare relazioni bilaterali che possano contribuire alla crescita del Molise, evidenziando come la Regione sia pronta a promuovere iniziative comuni e ad accogliere progetti di internazionalizzazione.

Il Console Generale Flynn ha espresso apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per le potenzialità che il Molise offre, manifestando disponibilità a mantenere un dialogo costante e a sostenere percorsi di collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà culturali dei due Paesi.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il confronto su iniziative concrete, rafforzando così i legami di amicizia e cooperazione tra il Molise e gli Stati Uniti d’America.