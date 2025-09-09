Il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana in visita al Santuario di Castelpetroso

Si è svolta, lunedì 8 settembre, la visita del Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Lorenzo Fontana, alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, cuore mariano del Molise.

Accolto dal Rettore, don Fabio Di Tommaso, il Presidente Fontana ha ripercorso la storia delle Apparizioni e le vicende legate alla costruzione del Santuario, visitando la Basilica, il luogo delle apparizioni e la suggestiva Via Matris. Durante la visita, ha inoltre vissuto un momento di raccoglimento e di preghiera personale.

La ricorrenza dell’8 settembre, giorno in cui la Chiesa celebra la Natività della Beata Vergine Maria, ha conferito alla visita un significato spirituale ancora più profondo, richiamando il ruolo dei valori cristiani nella storia .

Il Presidente ha espresso viva ammirazione per la maestosità del Santuario e per il suo ruolo di riferimento spirituale e culturale per l’intera Regione Molise, sottolineando l’importanza di tutelare e valorizzare il patrimonio religioso, artistico e culturale che esso rappresenta.

La giornata si è conclusa con uno scambio di doni istituzionali, a testimonianza del dialogo tra le Istituzioni e la comunità locale.