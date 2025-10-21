Rischio sismico, Sabusco: “Approvata Legge che mette ordine, stop a burocrazia e ritardi”

“Una legge che mette finalmente ordine in un settore strategico come la prevenzione sismica e restituisce certezze a cittadini, tecnici e imprese”. Lo dichiara il consigliere regionale Massimo Sabusco, componente della Terza Commissione consiliare, a margine dell’approvazione in Aula della proposta di legge n. 18, ‘Norme per la riduzione del rischio sismico e riordino delle funzioni in materia sismica’.

“Fino ad oggi – spiega Sabusco – chi doveva costruire o ristrutturare un immobile in Molise era costretto ad affrontare una burocrazia complessa, regole frammentate e tempi incerti, spesso diversi da comune a comune. Con questa legge la Regione assume un ruolo centrale e attivo nella gestione delle pratiche sismiche, introducendo regole chiare, tempi più rapidi e un sistema di controlli più efficace”.

La nuova normativa riguarda tutti gli interventi che incidono sulla stabilità strutturale degli edifici: dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, fino agli ampliamenti e alle manutenzioni straordinarie. Interventi che, in un territorio ad alta sismicità come il nostro, devono essere seguiti con attenzione e responsabilità. Il Molise non può permettersi ritardi o confusione.

Con questa legge il Molise colma un vuoto normativo e tecnico che durava da anni, allineandosi finalmente alle altre Regioni italiane che si sono già adeguate alle normative nazionali. Era un passo necessario e atteso da troppo tempo, che oggi viene finalmente compiuto grazie al lavoro svolto in Commissione e alla volontà politica di chi ha creduto in questa riforma.

Nel corso della seduta è stato inoltre approvato all’unanimità un ordine del giorno collegato alla legge, che impegna la Giunta regionale a definire parametri oggettivi per il riconoscimento della premialità del 20% nei casi di miglioramento sismico.

“Non parliamo di regali – sottolinea Sabusco – ma di incentivi veri e concreti per chi investe nella sicurezza degli edifici. Una misura di buonsenso, che va a premiare l’impegno di chi contribuisce attivamente alla tutela del territorio”.

“È un risultato che premia il lavoro svolto in Commissione e la visione di chi, come noi della Lega, crede che la politica debba offrire soluzioni, semplificare le procedure e proteggere le persone. Il Molise ha bisogno di strumenti moderni, chiari e operativi: con questa legge facciamo un passo concreto nella giusta direzione.”