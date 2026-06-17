Beach volley under 20: Santomassimo e Di Felice al maschile, Matterazzo e Pomponio al femminile sorridono sulla sabbia termolese

Quarantotto binomi (ventiquattro al maschile ed altrettanti al femminile) hanno animato a Termoli, presso il lido ‘Le Dune’, la tappa d’apertura del circuito tricolore under 20 di beach volley.

Sui campi allestiti sul lungomare Nord della cittadina bassomolisana si sono vissuti due giorni di autentico spettacolo con le qualificazioni e poi il main draw a sedici dell’evento. Ad imporsi, al maschile, è stato il binomio composto da Riccardo Santomassimo e Marco Di Felice che, nella finalissima, ha avuto la meglio per 2-0 con un periodico 21-15 su Simone Bertoncello e Francesco Denina nel novero di 37 minuti di gioco. Ancor più rapida la ‘finalina’ per la terza piazza che ha visto centrare il successo a Lorenzo Fongo e Federico Monopoli, che hanno regolato con un duplice 21-10 il tandem Giuseppe Di Blasio-Gianmarco D’Angelo.

Più combattuto, invece, l’ultimo atto del femminile, risolto esclusivamente al tie-break. Qui Sara Matterazzo e Viola Joy Pomponio hanno regolato al terzo in rimonta con primo set perso ai vantaggi (20-22) e successivi conquistati per 21-13 e 15-12 in 55 minuti di gioco il binomio composto da Viola Durand e da Sole Serofilli. Nell’altrettanto equilibrata finalina, poi, exploit per 2-0 di Rebecca Cottafava e Francesca Branchi che non hanno lasciato scampo a Marta Bozzoli e Micol Lafuenti, comunque capaci di una notevole resistenza come testimoniato dai due set finiti entrambi allo sprint col primo perso 21-19 ed il secondo solo ai vantaggi 22-20 in 40 minuti.

Al termine, spazio alle premiazioni col vicesindaco della municipalità termolese Michele Barile che ha premiato i team vincenti, il proprietario del lido ‘Le Dune’ Diego Paradiso ed i terzi classificati Gianfranco Di Nucci, consigliere del comitato Fipav Molise, e Stefano Dragani, presidente del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia.

Grande l’entusiasmo e notevoli le presenze all’evento a testimonianza della bontà della kermesse coordinata dal comitato regionale della Federvolley Molise retto da Gennaro Niro.