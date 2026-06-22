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Caso Commissione, Cefaratti “boccia” Forte: “Parole sindaca surreali”

Il consigliere comunale di Forza Italia, che ha già presentato una diffida a Palazzo San Giorgio, ricorda che competenza e titoli hanno sempre la priorità su tutto il resto

Photo of Redazione Redazione22 Giugno 2026

“Che la sindaca del Capoluogo di regione confonda o non conosca le specifiche e distinte competenze tecniche degli architetti e degli ingegneri mi preoccupa, ma mi preoccupo ancor più quando dice, riferendosi alla mia diffida sulla composizione della Commissione del concorso per il dirigente dei Lavori Pubblici e urbanistica di Campobasso, che le armi giudiziarie sono poco consone ad un contesto politico e che tali questioni si affrontano nelle aule politiche e non in quelle di giustizia. Faccio semplicemente notare che la mia diffida è volta all’annullamento di un provvedimento dirigenziale di nomina di una Commissione di concorso che non dovrebbe avere nulla a che fare con questioni politiche, in quanto la scelta dei membri dovrebbe essere fatta solo per garantire una selezione di qualità, valutando le competenze specifiche dei candidati attraverso un giudizio collegiale della Commissione”.

Lo afferma in una nota Nicola Cefaratti, consigliere comunale di Forza Italia a Campobasso.

“Ribadisco – prosegue – che la mancanza in Commissione di un ingegnere, in un concorso in cui molte delle materie caratterizzanti sia la prova scritta che la successiva prova orale sono state concentrate su argomenti prettamente tecnici e di esclusiva competenza degli ingegneri, rende la stessa inadeguata per poter esprimere un giudizio di merito sulle prove d’esame. E mi chiedo nuovamente: possibile che in un’occasione come questa non si sia voluta fare una scelta di qualità individuando una Commissione composta da alti dirigenti pubblici, professori universitari e veri esperti del settore?”.

“Purtroppo, – conclude Cefaratti – dalla surreale risposta della Sindaca Forte sull’argomento si coglie la profonda inadeguatezza di un’amministrazione che dimostra di non essere all’altezza delle sfide e dei compiti che dovrebbe assolvere per il bene della città Capoluogo di regione”. 

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