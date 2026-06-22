La ‘D’Ovidio’ continua a brillare: nuovo premio nazionale per l’Orchestra Giovanile

L’Orchestra Giovanile della “D’Ovidio” conquista un nuovo prestigioso riconoscimento nazionale.

Dopo il brillante successo ottenuto alla XVIII edizione del Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e Solisti “L. Montini” di Campobasso, dove si è aggiudicata il Primo Premio con il punteggio di 95/100 e il Premio Speciale al Miglior Direttore assegnato al Prof. Gianluca Greco, l’Orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo “Francesco D’Ovidio” di Campobasso porta a casa un altro importante risultato. L’ensemble musicale della scuola si è infatti classificato al Secondo Premio della IV edizione del Concorso Nazionale “Fioravanti Villirillo”, svoltosi a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, ottenendo l’eccellente punteggio di 90,80/100.

Il prestigioso riconoscimento conseguito in Calabria rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità scolastica e si inserisce nel percorso di crescita e valorizzazione delle eccellenze promosso dall’Istituto Comprensivo “Francesco D’Ovidio”, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita Massaro. Negli anni, la Dirigente ha sostenuto con convinzione le attività dell’indirizzo musicale, riconoscendone il significativo valore educativo, culturale e formativo per gli studenti. L’attenzione costante riservata alle attività musicali e ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa ha contribuito a creare un contesto favorevole alla crescita dei giovani talenti, dimostrando come la musica possa rappresentare un efficace strumento di formazione, inclusione e sviluppo personale.

Questo nuovo traguardo conferma l’elevato livello qualitativo raggiunto dall’Orchestra Giovanile della “D’Ovidio”, che continua a distinguersi nei concorsi nazionali, portando lustro all’istituto e alla città di Campobasso e consolidando il proprio ruolo tra le realtà scolastiche musicali più apprezzate e competitive del panorama nazionale.