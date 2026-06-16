Francesco Moffa, medaglia d’argento alla 21ª edizione del Torneo Internazionale “Sardinia” di beach wrestling

Il 14 giugno, il giovane lottatore molisano Francesco Moffa, della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Campobasso, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento in una competizione internazionale di lotta sulla sabbia.

La spiaggia dell’ancora di Stintino, in Sardegna, ha ospitato due importanti appuntamenti per il beach wrestling nazionale e internazionale: la seconda tappa del Campionato Italiano di Beach Wrestling e la 21ª edizione del Torneo Internazionale “Sardinia”.

Il “Sardinia”, dedicato ad atleti U17, U20 e senior, assume un significato particolare nel percorso che porterà ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, in quanto rappresenta una delle prime occasioni di qualificazione per gli U17 impegnati nella disciplina sulla sabbia.

Francesco Moffa, quattordicenne originario di Riccia, ha già maturato un’esperienza significativa e si è fatto notare più volte per le sue eccezionali prestazioni; solo quest’anno ha ottenuto due secondi posti ai Campionati Italiani Under 15 e Under 17 di lotta greco romana e tre convocazioni con la Nazionale Italiana.

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso con la presenza della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di lotta e di pesistica, guidata dai tecnici Ispettore Beniamino Scibilia e Agente Scelto Alessia Durante, testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel promuovere percorsi educativi rivolti ai giovani, valorizzando lo sport come strumento di crescita personale, integrazione sociale e prevenzione dei fenomeni di disagio, nonché come efficace strumento di orientamento verso le opportunità offerte dalla Polizia di Stato.