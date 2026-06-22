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Tennistavolo, straordinario fine stagione agonistica: primo posto di Alessandro Daniele al torneo nazionale di Parolise

Photo of Redazione Redazione22 Giugno 2026

Il tennistavolo molisano festeggia l’eccezionale prestazione del quindicenne Alessandro Daniele. L’atleta, in forza all’ASD Tennistavolo Campobasso, ha vinto il suo primo torneo nazionale: l’Over 1200 disputato a Parolise, in provincia di Avellino, il giorno 20 giugno 2026.

Alessandro Daniele nel percorso del torneo di Parolise del 20 giugno ha vinto, nella prima fase, il proprio girone con tre vittorie su tre partite disputate: clamoroso il recupero della partita vinta contro l’esperto atleta Rosario Bigliardo del Tennis Tavolo Nocera, recuperando da un iniziale 0-2 e ribaltando il risultato finale vincendo per 3-2.

Nella fase a eliminazione diretta ha superato gli ottavi di finale, ha vinto per 3 a 1 contro l’atleta Carmine Russo del CUS Salerno arrivando, quindi, tra i semifinalisti del torneo.

Eccellenti le prestazioni avute dall’atleta molisano sia in semifinale che in finale. In semifinale ha battuto con un perentorio 3-0 il giovane atleta campano Lorenzo Iovine, 13-11, 11-7, 11-5 i risultati dei tre set disputati.

In finale Alessandro Daniele ha avuto la meglio sull’atleta Raffaele Chiaromonte della società CRAL Comune di Roma vincendo per 3-0: 11-6, 11-6, 13-11 i risultati dei tre set. Nel corso della partita finale il quindicenne molisano ha messo in mostra tutte le sue capacità tecniche e tattiche, nei primi due set dominando con il proprio gioco l’avversario con attacchi veloci e precisi e guadagnando diversi punti anche con il proprio servizio. Nel terzo set l’atleta di Campobasso ha mostrato anche tutte le sue doti di forza mentale e di caparbietà annullando 3 set point dell’avversario e riuscendo a imporsi anche nel terzo set con il parziale di 13-11.

Il delegato regionale e i delegati provinciali della FITET Molise, i tecnici delle diverse società pongistiche molisane hanno avuto così modo di festeggiare il proprio giovanissimo atleta intravedendo, allo stesso tempo, un futuro colmo di soddisfazioni attraverso tutti quei giovani atleti che nel corso dell’anno hanno iniziato a giocare e a impegnarsi in questo sport che è anche disciplina olimpica.

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