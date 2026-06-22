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Slalom di San Nicola, a grandi passi verso la decima edizione. A San Giuliano del Sannio manca poco all’apertura delle iscrizioni

Photo of Redazione Redazione22 Giugno 2026

San Giuliano del Sannio si prepara a vivere un weekend entusiasmante all’insegna dello spettacolo con lo slalom di San Nicola.

La decima edizione della corsa organizzata dalla Tecno Motor Racing Team e dal gruppo Ufficiali di Gara La Casta è in programma i prossimi 25 e 26 luglio.

Un appuntamento di grande valore non solo sportivo, pronto a calamitare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori che non vorranno mancare all’appuntamento nel paese in provincia di Campobasso.

Il primo passo verso il grande traguardo della doppia cifra, è quello dell’apertura delle iscrizioni previsto tra un paio di settimane. Da quel momento i piloti provenienti da tutta Italia potranno dare la propria adesione alla corsa molisana. Confermato, e non potrebbe essere altrimenti, il direttore di gara, il siciliano Manlio Mancuso, affiancato da Sara De Castro che nella gara di casa sarà direttore di gara aggiunto. Esperienza e qualità a disposizione degli organizzatori.

Organizzatori che sono a lavoro per rendere la decima edizione davvero speciale. Le premesse per un weekend di forti emozioni ci sono tutte. Per la Tecno Motor Racing Team la stagione ha vissuto un’altra tappa importante, quella del rally Costa del Gargano da poco concluso giunto alla sua quinta edizione. Manifestazione nella quale la Tecno Motor è stata co-organizzatrice dell’evento insieme alla Gargano Racing Team.

Proprio in Puglia le due associazioni hanno organizzato le cinque edizioni dello slalom di Monte Sant’Angelo e tutte le edizioni del Rally Costa del Gargano. Ma le novità non sono finite qui. Il rombo dei motori è pronto a riecheggiare nella valle del Tammaro e non solo. Spettacolo ed emozioni sono assicurate.

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