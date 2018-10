Vincenzo Longobardi, ad della Performance Additives Italy, è il nuovo presidente di Confindustria Molise

Vincenzo Longobardi, amministratore delegato della Performance Additives Italy SpA, industria chimica di Termoli, sarà il nuovo Presidente di Confindustria Molise. La designazione è avvenuta da parte della Giunta della principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiani.

Longobardi, che succede a Enrico Colavita, a nome di tutti gli imprenditori, ha ringraziato Massimo Giaccari per l’impegno e l’equilibrio con i quali, in veste di vice-presidente, ha rappresentato in questi mesi l’associazione.

Il neo-presidente sarà votato nell’assemblea, che si terrà il 6 novembre, durante la quale saranno eletti anche i nuovi vice-presidenti.