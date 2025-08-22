Politica

“La Sanità nelle Aree Interne: quale futuro per l’Alto Molise?”. Roberti: “Medici cubani e accordo con Unimol per le specializzazioni carenti in Molise”

Photo of Redazione Redazione22 Agosto 2025

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato nel pomeriggio di giovedì 21 agosto 2025, a Pescopennataro, all’incontro organizzato dal sindaco Pompilio Sciulli dal titolo “La Sanità nelle Aree Interne: quale futuro per l’Alto Molise?”.

Col Presidente Francesco Roberti, tra i relatori anche la consigliera regionale delegata alle Politiche Sociali, Stefania Passarelli.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e si è trasformata in un vivace momento di confronto al quale il Presidente Roberti, così come gli altri relatori, non si è sottratto.

«Il presupposto è che senza medici non si può fare sanità – ha dichiarato Roberti nel suo intervento –. Il concetto stesso di sanità, in Italia, è cambiato: oggi si punta a ridurre i tempi di ospedalizzazione, perché la degenza deve essere la più breve possibile. Per rafforzare il sistema sanitario occorre puntare sulla medicina territoriale, garantendo servizi diffusi e a costi sostenibili».

«L’intesa con i medici cubani, sul modello già sperimentato in Calabria, rappresenta un’idea concreta per assicurare la presenza del numero necessario di professionisti in grado di raggiungere ogni angolo del Molise – ha aggiunto il Presidente –. Ad Agnone è fondamentale organizzare accordi di confine con l’Abruzzo, potenziando il Pronto Soccorso. L’accordo con l’Ambasciata cubana prevede l’arrivo in Molise di medici di Pronto Soccorso e 118, così da colmare la carenza di specialisti in alcune branche».

Roberti ha poi precisato: «Dobbiamo essere chiari: un giovane medico difficilmente sceglie di investire il proprio futuro in un piccolo centro. L’idea è quindi integrare il nostro personale con professionisti cubani, nelle more delle iniziative già avviate con l’Università del Molise. Stiamo formando giovani medici nelle specializzazioni oggi carenti nei nostri ospedali: nei prossimi cinque anni gli specializzandi Unimol potranno entrare nei nostri nosocomi, crescere professionalmente e al tempo stesso rafforzare la sanità molisana».

«Abbiamo ereditato una programmazione errata e una situazione disastrosa sulla quale occorre intervenire – ha proseguito Roberti –. Non si comprende come, con l’eliminazione delle vecchie ASL e l’introduzione di un’unica Azienda Sanitaria, siano aumentati i costi e, di conseguenza, il debito. Ciò anche a causa di un sistema che in passato ha difeso logiche di casta, senza guardare al futuro dei territori e delle nuove generazioni».

Il Presidente ha quindi rimarcato la missione della politica: «Abbassare i costi e ridurre i ricoveri ospedalieri. Per l’ospedale di Agnone occorre valorizzare il nosocomio con specializzazioni coerenti con le esigenze del territorio».
Infine, Roberti si è confrontato con il giovane medico agnonese Gianluca Paglione, al quale ha rivolto un invito diretto a contribuire al percorso di rinnovamento del sistema sanitario regionale. Un’intesa sancita da una stretta di mano e un primo scambio di idee a margine del dibattito.

«Sei un giovane professionista del nostro Molise – ha concluso – e saremmo lieti se tu e i tuoi colleghi molisani voleste partecipare al rilancio della nostra sanità e dei nostri ospedali. Ti invito a dare il tuo contributo, a partire dal coinvolgimento di tutti i giovani medici molisani che desiderano lavorare per il bene del proprio territorio».

Photo of Redazione Redazione22 Agosto 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Crisi idrica, scontro politico sul “tubone” Liscione – Occhito

20 Agosto 2025

Trignina, Abruzzo e Molise insieme per la messa in sicurezza: chiesto incontro con Salvini

19 Agosto 2025

A Campitello Matese momento di confronto sul Parco Nazionale. Roberti: “Bene il dialogo per fare sintesi sulle necessità di tutti”

9 Agosto 2025
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

La Regione Molise torna ad assumere personale a tempo pieno e indeterminato: concorsi per 36 posti

9 Agosto 2025

L’ANCE Molise soddisfatta dei 37 milioni per la ricostruzione post-sisma 2018 e chiede la proroga per quella del 2002

8 Agosto 2025

Ricostruzione post-sisma 2018, il governatore Roberti e il Ministro Musumeci firmano l’intesa: per l’area del cratere altri 37 milioni di euro

6 Agosto 2025

Ferrovia bloccata, Gravina (M5S): “Servono risposte immediate su Isernia–Roma e servizio sostitutivo”

4 Agosto 2025

La Regione Molise chiarisce su Responsible Research Hospital. Il governatore Roberti: “Abbiamo pagato il dovuto, sulla sentenza la struttura commissariale farà ricorso. L’azienda è ancora in grado di offrire le prestazioni”

2 Agosto 2025

Sisma 2018, via libera alla ricostruzione: protocollo tra Musumeci e Regione Molise

31 Luglio 2025

A Guglionesi riaperta la SP126. A Lupara sulla SP73 e a Ferrazzano sulla SP120 lavori in corso

30 Luglio 2025

Inaugurato il campo sportivo di Tufara. Il governatore Roberti: “Investire nello sport vuol dire assicurare la coesione sociale e il futuro delle nostre comunità”

27 Luglio 2025

Corrado Di Niro confermato alla presidenza dell’ACEM ANCE Molise

25 Luglio 2025

Il governatore Roberti e il Ministro per le Disabilità Locatelli incontrano ricercatori del Neuromed, associazioni e cooperative sociali

24 Luglio 2025

Collegamento Liscione-Occhito, Puchetti: “Serve coinvolgimento del territorio”

23 Luglio 2025

Pubblicati due bandi per giovani agricoltori e investimenti produttivi: 13 milioni di euro per lo sviluppo del settore

22 Luglio 2025

Firmato l’accordo di programma per la proroga dell’area di crisi industriale complessa Venafro, Bojano e Campochiaro

22 Luglio 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa