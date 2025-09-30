Sanità e case di comunità, è scontro tra Iorio e i commissari. Di Giacomo e Bonamico: “Mente sapendo di mentire”

Sulla sanità è scontro in Molise. Dopo la nota dell’assessore Iorio sulle case di comunità, la replica dei commissari ad acta, Ulisse di Giacomo e Marco Bonamico per i quali “Iorio mente sapendo di mentire”.

“L’assessore Iorio, – dicono in una nota Di Giacomo e Bonamico – nel tentativo di intestarsi i meriti dell’avvio della sperimentazione delle case di Comunità di Venafro, Larino e Campobasso (sperimentazione pensata e decretata dalla Struttura Commissariale con DCA n 86 del 30/04/2025), rivolge una grave accusa ai sottoscritti, affermando testualmente che il suo assessorato è stato costretto a intervenire persino contro la volontà della struttura commissariale alla sanità, che era già pronta a rinunciare ai fondi messi a disposizione per il Molise. Nulla di più falso, naturalmente. E Iorio lo sa.

Lo sa perché è dal mese di settembre 2023, data del nostro insediamento, che noi Commissari ci dedichiamo alla Missione 6 del PNRR e ci preoccupiamo dei colpevoli ritardi accumulati sia dal suo assessorato che dall’Azienda Sanitaria, soggetto attuatore dei progetti in sanità finanziati con i fondi PNRR, approvando decreti, organizzando riunioni in Regione, inviando solleciti e diffide, vedendoci persino costretti a paventare il ricorso all’Autorità Giudiziaria pur di far rispettare le scadenze imposte dai Ministeri per l’avvio e l’avanzamento dei progetti, ben consapevoli del grave danno che la loro inerzia avrebbe procurato al Molise”.

A titolo esemplificativo, Bonamico e Di Giacomo, nella nota, riportano alcuni passaggi del verbale della Cabina di regia PNRR del 6 marzo 2025:

Case di Comunità: “gli interventi riguardano n.13 Case di Comunità, il cui target di realizzazione è previsto nel CIS per marzo 2026. Alla data odierna sono stati verificati solo 5 interventi. L’Azienda rappresenta la carenza di personale tecnico necessario agli adempimenti previsti. La Struttura Commissariale e la Direzione Generale ribadiscono ancora una volta all’Asrem, l’urgenza, non più procastinabile, di procedere al reclutamento di personale idoneo, al fine di attuare tutte le procedure. L’Azienda Sanitaria chiede, pertanto, di posticipare il target CIS al 31 agosto 2026.”

Ospedali di Comunità: “gli interventi riguardano n. 2 ospedali di comunità, il cui target di realizzazione è previsto nel marzo 2026. L’Azienda rappresenta la carenza di personale tecnico idoneo. La Struttura Commissariale ribadisce ancora una volta all’ Asrem l’urgenza di procedere al reclutamento di personale tecnico necessario, al fine di dare attuazione a tutte le procedure.”

Tutto documentato da atti ufficiali, di cui si elencano le date, i protocolli e i relativi contenuti.

Una mole di lavoro imponente, – concludono i commissari – tanto da permettere al Molise di primeggiare nel panorama nazionale per i traguardi raggiunti nell’organizzazione della propria sanità territoriale”.