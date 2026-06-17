Il Golf come strumento di rinascita: a Termoli l’Open day Cip Inail per gli assistiti del Molise

Lo sport abbatte ogni barriera e si conferma, ancora una volta, uno straordinario veicolo di reinserimento sociale e riabilitazione psicofisica. Nella splendida cornice del Termoli Golf Club di Via Pisano, si è svolto l’Open Day CIP-Inail, un’iniziativa interamente dedicata agli assistiti Inail del territorio, nata dalla sinergica collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico del Molise e l’Inail Molise.

La giornata dello scorso 14 giugno ha visto la partecipazione attiva di numerosi assistiti dell’Istituto che hanno potuto approcciarsi per la prima volta a una disciplina affascinante e rigorosa come il golf. Divisa in due sessioni, una mattutina ed una pomeridiana, la manifestazione ha offerto un programma strutturato per consentire a tutti di mettersi in gioco, seguiti passo dopo passo da tecnici qualificati. Lo slogan dell’evento, “Il golf paralimpico: divertimento assicurato”, ha trovato piena conferma nei sorrisi dei partecipanti.

L’importanza istituzionale del progetto è stata rimarcata dal Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella.

“Questa iniziativa – ha sottolineato – rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di recupero dell’integrità psicofisica e sociale dei nostri assistiti. La collaborazione tra CIP e Inail Molise si dimostra ancora una volta solida e lungimirante, capace di strutturare progetti concreti che mettono la persona al centro, utilizzando lo sport come eccezionale catalizzatore di nuove opportunità e di inclusione reale.”

Il coordinamento sul campo è stato gestito in prima persona da Giuseppina Di Giacomo, che ha tracciato un bilancio estremamente positivo sull’adesione:

“Abbiamo registrato un’ottima risposta da parte degli aderenti – ha spiegato la coordinatrice – Erano tutti alla prima esperienza con il golf, ma fin dai primi tiri si stanno divertendo tantissimo. È innegabile che si tratti di un’attività complessa, che richiede concentrazione e coordinazione, ma sono tutti assolutamente entusiasti dei progressi che stanno facendo minuto dopo minuto.”

A guidare gli assistiti sui green di Termoli è stato il team tecnico del Circolo, evidenziando le caratteristiche che rendono il golf uno sport accessibile a chiunque, come spiegato dall’istruttore Giancarlo Mancini: “il golf possiede un sistema di gioco unico che consente di praticarlo a tutte le età, coprendo una fascia di utenti estremamente ampia. I vantaggi legati a questa disciplina sono molteplici: prima di tutto la possibilità di stare all’aria aperta, immersi nel verde, abbinata a un’attività cardiovascolare costante ma non estrema, ideale per percorsi riabilitativi e per il benessere generale del corpo.”

L’evento ha ribadito l’importanza strategica dei protocolli d’intesa tra gli enti previdenziali e il mondo paralimpico, un concetto espresso chiaramente dal direttore dell’Inail Molise, Rocco Del Nero:

“È stata una splendida giornata per i nostri assistiti – ha concluso – sia in un’ottica di avviamento allo sport per chi non lo aveva mai praticato, sia come momento di miglioramento per chi ha già un background attivo. In un contesto naturalistico splendido come questo, i partecipanti riescono non solo a rigenerarsi, ma anche a migliorare sensibilmente le loro performance sportive e la fiducia in se stessi.”

L’Open Day di Termoli si chiude dunque con un bilancio ampiamente positivo, tracciando la strada per future collaborazioni e confermando il territorio molisano in prima linea sul fronte dello sport integrato.