FinMolise, arrivano le nomine. Antonacci presidente, Milano amministratore delegato

Leo Antonacci, ex sindaco di Guglionesi al vertice della FinMolise. L’ex primo cittadino è in quota all’assessore Vincenzo Niro. Lo stesso, alle regionali 2018, era stato candidato nella lista dei Popolari per l’Italia.

La carica di amministratore delegato va, invece, a Paolo Milano. Il nome del commercialista di Isernia è, invece, riconducibile al governatore Donato Toma.

Sempre in quota Forza Italia, anche il nome di Fernando Galasso, anche lui commercialista isernino, indicato come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Sviluppo Italia. Il figlio è consigliere comunale nel capoluogo pentro.

Le nomine fatte in un caldo mese di agosto, arrivano a meno di un mese dalle dimissioni del CdA della FinMolise. In quell’occasione l’ad Paolo Verì, la presidente Mena Iapalucci, e il consigliere Giovanni Leva, nominati dell’ex presidente Frattura decisero di lasciare quegli incarichi politici su cui Toma, sin dal suo insediamento aveva manifestato perplessità.